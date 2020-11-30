محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تركيب الغاز الطبيعي بـ«الخارجة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتسريع وتيرة العمل بمشروع تركيب الغاز الطبيعي بمدينة الخارجة للإنتهاء من كافة الأعمال طبقا للخطة الموضوعة. وقال المحافظ، خلال تفقدة أعمال التركيب، أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 35 % بواقع 4.5 كم من 15 كم مستهدف، وذلك بالتوازي مع إنشاء محطة توزيع الغاز الطبيعي، الذي يجري حاليًا اختيار موقعها لمعاينتها لتحديد مدي مطابقتها لكافة شروط السلامة الفنية والبيئة. [image:4:center] الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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