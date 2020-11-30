شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام» يزور مكرم محمد أحمد في مستشفى وادي النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، خلال اجتماعهم، الإثنين، امنياتهم بالشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وزار «جبر»، الإثنين، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد في مستشفى وادي النيل، واطمأن على صحته، وأبلغه تمنيات أعضاء المجلس له بالشفاء العاجل.