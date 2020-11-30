شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يزور جامعة الأزهر ويلتقى المسئولين والطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإدارة الجامعة بمدينة نصر اليوم الإثنين.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، في رحاب الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا على أن تلك الزيارة عزيزة على نفسه، خاصة عندما يلتقي وزير الشباب مع شباب جامعة الأزهر، مؤكدًا على أن الزيارة إنما تعكس قوة الراوبط والعلاقات بين جامعة الأزهر ووزارة الشباب، مشيرًا إلى أن التعاون قديم بين الجامعة ووزارة الشباب، لافتًا إلى أنه سبقت زيارات عديدة لوزير الشباب والرياضة هذه الزيارة، وقد اصطحب رئيس جامعة الأزهر ونوابه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب في جولة بمقر مجلس جامعة الأزهر الجديد الذي تأسس بالجهود الذاتية .











