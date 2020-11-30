وزير الطيران يتفقد مستشفى مصر للطيران للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية مفاجئة لمستشفى مصر للطيران زار خلالها الأقسام والتخصصات الطبية المختلفة للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للعاملين بقطاع الطيران والمرضى بالمستشفى، يأتى هذا فى ضوء الزيارات الميدانية لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية بجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة الطيران.

وخلال الزيارة التقى وزير الطيران بعدد من الأطباء وأطقم التمريض بالتخصصات المختلفة بأقسام المستشفى، حيث أعرب عن شكره لجميع الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفى على تعاملهم المشرف مع جائحة كورونا ووقوفهم كحائط صد فى التعامل مع الأزمة.

كما تابع الوزير الإجراءات الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا مؤكدًا على ضرورة توافر كافة التدابير اللازمة لتقديم اعلى مستوى من الرعاية والخدمات العلاجية للحفاظ على الأطقم الطبية والمترددين على المستشفى من العاملين بقطاع الطيران المدنى وعملائها الخارجيين، حيث تم افتتاح عيادة للصدر بداخل قسم الاستقبال والطوارئ لاستقبال الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، وذلك طوال أيام الأسبوع، كما يتم فى نفس العيادة عمل مسحات PCR حسب الحالة وأعراضها، وفى حالة حضور أى مريض يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة أو أعراض تنفسية حادة يتم تقييمه من قبل أطباء الطوارئ تقييمًا شاملًا مع عمل الأشعات والتحاليل اللازمة وإعطائه العلاج اللازم حتى ظهور نتائج التحاليل والأشعة، وفى حالة احتياج المريض للحجز بالمستشفى يتم اتخاذ اللازم واتباع التدابير الاحترازية الدقيقة وحجزه على الفور.