شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الصحراء يوزع آلات زراعية مجانا على المزارعين بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة، الملتقى العلمى الثالث تحت عنوان "ميكنة العمليات الزراعية لتطوير القيمة المضافة لمحصول الكينوا" بمحافظة الوادى الجديد، فى اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح بتقديم الدعم للمزارعين والذي ينظمه مركز بحوث الصحراء ، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وإشراف الباحث الرئيسي للمشروع الدكتور شيرين فتحي منصور- استاذ مساعد بالمركز، فى إطار التعاون بين محافظة الوادي الجديد ومركز بحوث الصحراء.

‏وقال الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة ، إن الملتقى يأتي في إطار ما يقوم به مركز بحوث الصحراء من دور في المشاريع المختلفة لدعم المزارعين والمرأة بالوادي الجديد ، وذلك ضمن أنشطة مشروع الزراعة الذكية لتطوير نظم سلسلة القيمة المضافة للكينوا بالمحافظة.

وأضاف القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء، أنه تم تسليم المزارعين ( 15 ) آلة زراعية ما بين عزاقة وحصادة وآله زراعة ( بلنتر) بدون أي مقابل للمساعدة فى تنمية قدرات المزارعين في زراعة الكينوا وغيرها من المحاصيل الاخري من خلال خمس جمعيات زراعية هي الخارجة انتاج والشركة وناصر الثورة والخرطوم والخارجة بمحطة مركز بحوث الصحراء كخمس مناطق رئيسية لتوفير الدعم للمزارعين والاستفادة من الآلآت بدون أي مقابل للمزارعين.