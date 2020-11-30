شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن تنفيذ إجراءات جديدة للسيطرة على المبيدات المحظور تداولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع وزارة الزراعة من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية ، تنفيذ عدة إجراءات جديدة لمواجهة مافيا المبيدات المغشوشة والمنتهية الصلاحية والمقلدة والمضروبة، وشن حملات مكثفة بمختلف مناطق انتاج المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج ، والمخصبات الزراعية المحظورة قبل تداولها بالأسواق والغير المصرح بها .

قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات الآفات الزراعية ، في تصريحات" الخليج 365 "، إن هناك حملات مكثفة لضبط المبيدات الغير مسجلة من قبل وزارة الزراعة ، وحملات مرورية على جميع محال وتدوال المبيدات للتأكد من المنتج المطروح ، التأكيد علي مواصلة التنسيق الدائم مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين بعمل حملات مفاجئة للحملات التي سوف تظهر من خلال تقارير المرور المرسلة من مفتشي الرقابة وذلك لضبط سوق المبيدات

وأضاف "عبد المجيد "، أهمية قيام مديري مديريات الزراعة بإبلاغ لجنة مبيدات الآفات الزراعية ومشروع التخلص الآمن من الملوثات العضوية الثابتة بالمعمل المركزي للمبيدات بمخازن المبيدات التي يمكن تأهيلها للقيام بدورها على الوجه الأكمل وذلك من خلال المشروع لضمان حماية البيئة والصحة العامة والتخلص الآمن أولا بأول من أية ملوثات ناتجة عن رواكد المبيدات.

وتابع رئيس لجنة المبيدات ، إنه يجري حاليا التنسيق مع مكتب النائب العام بحيث يتم التخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية والمبيدات غير المطابقة للمواصفات التي يتم ضبطها على نفقة صاحب المبيد، لافتا إلي عقد اجتماع لمديري مديريات الزراعة مرة واحدة شهرياً، مع تكليفهم بإعداد تقرير شهري عما تم انجازه بخصوص أعمال الرقابة علي المبيدات في كل مديرية يتم عرضه أثناء الاجتماع الشهري مع بحث مشاكل أعمال الرقابة وآليات حلها من خلال وزارة الزراعة.

وأكد محمد عبد المجيد ، إنه يجري بحث تدعيم مديريات الزراعة بالوقود اللازم والخاص بالسيارات التي تقوم بأعمال الرقابة بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهرياً طبقاً للتقديرات التي ترد من رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات في هذا الخصوص وصرف حافز أداء لمفتشي الرقابة ومديري المديريات الزراعية طبقاً لتقييم التقارير الفنية المرسلة من المديريات بمعرفة مجموعة عمل المتابعة علي الرقابة والمشكلة لهذا الغرض وذلك بتمويل من لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات بالتناوب تشجيعا لأعمال الرقابة علي تداول المبيدات.

وأوضح إن هناك حملات دورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، مشير الى أن المحال التجارى للمبيدات يتم الزامهم بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء ، توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التى يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة ، وعمل تتبع ورصد لها يوميا من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة ، وهناك عقوبات صارمة تجاه المخالفين سواء غش المبيدات او طرح منتج غير مصرح به من قبل وزارة الزراعة.