شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 47 رحلة دولية تقل 4900 راكب إلى دول مختلفة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 47 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4900 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران، بأن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا إلي كل من، جدة، الشارقة، إربيل، الخرطوم، بيروت، ترونتو، الدمام، مسقط، دبي، أبوظبي، الرياض، نيروبي، بغداد، اسطنبول، عمان، تونس، روما، أثينا، إنجامينا، فيينا، باريس، موسكو، أبوجا، البحرين، لندن، لاجوس، المدينة المنورة، دوالا، و 7 رحلات داخلية إلى كل من، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و4 رحلات شحن جوى.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول ،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.