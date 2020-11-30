شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يبحث مشكلات المهجر مع أساقفة وكهنة الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى مؤتمرًا عن الخدمة عبر تطبيق زووم التقى فيه بحوالى 500 من كهنة وخدام وخادمات إيبارشية جنوبى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الأنبا يوسف أسقف الإيبارشية، والأنبا باسيل، والأنبا جريجورى الأسقفين العامين بالإيبارشية.

وبحسب بيان للكنيسة القبطية اليوم الاثنين، ألقى قداسته خلال المؤتمر ثلاث محاضرات، أولاها محاضرة بعنوان "عمل النعمة في الخدمة" من خلال الإصحاح الرابع من رسالة كورنثوس الثانية وجاءت المحاضرة الثانية بعنوان "الخادم" من خلال رسالة تيموثاوس الثانية (4 : 1 - 5)؛ والمحاضرة الثالثة عن "المخدوم" من خلال رسالة فيلبي (2 : 1 - 5).

واستغرق كل لقاء أكثر من ثلاث ساعات، حيث أجاب قداسته بعد كل محاضرة على كل أسئلة واستفسارات الآباء الكهنة والخدام والخادمات الذين تفاعلوا مع قداسته الذى أظهر من خلال المؤتمر رعاية ومحبة فياضة لأبنائه من الكهنة والخدام والخادمات فى المهجر، واهتمامًا قويًا بالتواصل معهم وإرشادهم فيما يخص العقبات والمشاكل التى تواجههم فى الخدمة.