جامعة حلوان تعلن خطة التدريب خلال ديسمبر 2020 لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، خطته التدريبية لشهر ديسمبر 2020 التى يتم تنفيذها تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. تأتي خطة الدورات التدريبية خلال شهر ديسمير أون لاين كالآتي : 1 - دورة Microsoft Teams يومي الأربعاء والخميس 9 - 10 ديسمبر 2020. 2- دورة. دور الأستاذ الجامعي في دعم الطالب المريض نفسيا، يومي الأحد والاثنين 13 - 14 ديسمبر 2020. 3- دورة ريادة الأعمال في ضوء رؤية مصر 2030 يومي الثلاثاء والاربعاء 15 - 16ديسمبر 2020. 4- دورة إدارة الذات يومي الأحد والاثنين 20- 21 ديسمبر 2020 . 5- دورة نظم الساعات المعتمدة يومي الثلاثاء والأربعاء 22 - 23 ديسمبر 2020 . 6- دورة الإدارة الجامعية يومي الأحد والاثنين 27- 28 ديسمبر 2020 . 7- دورة أساليب التدريس الحديثة يومي الثلاثاء والأربعاء 29 - 30 ديسمبر 2020 . 8- دورة أساليب التقويم الحديثة يومي 29 - 30 ديسمبر 2020 . أما الدورات التي ستقام بمقر المركز بدارالضيافة بالحرم الجامعي وفق الإجراءات الاحترازية كالآتي: 1- الاتيكيت والبروتوكول في العمل يومي الأحد والاثنين 13 - 14 ديسمبر 2020 . 2- التفكير الإبداعي يومي الثلاثاء والأربعاء 22 - 23 ديسمبر 2020 . 3- مهارات العرض الفعال يومي الأحد والاثنين 27 - 28 ديسمبر 2020 .

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