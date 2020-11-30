شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"الأعلى للإعلام" يزور الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بالمستشفى بعد تعرضه لوعكه صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد بمستشفى وادى النيل و ذلك بعد تعرضه لوعكه صحية .

وجدد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، تمنيهم الشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد ، واطمأن على صحته وأبلغه تمنيات أعضاء المجلس له بالشفاء العاجل.

يذكر أن الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، قد أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وتمنى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وأعضاء المجلس، بالشفاء للكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد ، وأن يعود لأسرته وقراءه ومحبيه بكامل الصحة والعافية، مضيفا أن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد فارس الصحافة النبيل والمقاتل الشريف فى بلاط صاحبة الجلالة.