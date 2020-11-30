شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن تحديد سكن العمال الوافدين على جوازات سفرهم لضبط سوق العمل فى ظل "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان بالأردن فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية فى دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: إن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، يكشف عن قرار وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين باعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفرهم من أول يناير 2017 فما بعد الصادر عن المراكز الأمنية، لغايات إنجاز معاملات تجديد تصاريحهم.

وأشار الملحق العمالي طلعت السيد، إلى أن القرار يهدف إلى التخفيف على أصحاب العمل وتسهيلاً لعمل منشآتهم باعتماد تحديد سكن العمال غير الأردنيين المثبت على جوازات سفرهم اعتباراً من تاريخ أول يناير 2017 فيما بعد عند تجديد تصاريحهم عند نفس صاحب العمل للتسهيل على أصحاب العمل وتماشياً مع سياسة الوزارة الهادفة إلى ضبط وتنظيم سوق العمل واستخدام العمالة غير الأردنية في ظل ظروف جائحة كورونا، وينطبق القرار على العمال غير الأردنيين الذين يجددون تصاريح عملهم عند نفس صاحب العمل.