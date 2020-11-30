ضبط شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالجيزة للنصب على المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب كيان تعليمي وهمي بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية مزورة.

تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت قيام أحد الأشخاص - مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية؛ بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص كائن بمنطقة الدقي بالجيزة، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية وقيامه بالإعلان على الإنترنت عـن مزايا الـــدراســة بالأكاديمية زاعماً كونه وكيلاً للعديد من الجامعات الأجنبية المتخصصة في مجال الضيافة الجوية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية تخصصية مُعتمدة تمكنهـــم مـن الالتحــاق للعـمـل بالشركــــات والمؤسســــات الكبـرى بالـداخـل والــارج (خلافاً للحقيقة) وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة راغبي الحصول على تلك الشهادات نظير حصوله على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المذكور بمقر الأكاديمية وعُثر على (كمية من الشهادات المنسوبة للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" -كارنية بأسماء الطلبة ضحاياه -مجموعة من الكتب -مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة -دفاتر إيصالات استلام نقدية -خاتم أكلاشية باسم الأكاديمية -الأدوات المستخدمة في عملية التزوير -جهاز حاسب آلي بمشتملاته).

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، وأمكن الاستدلال على 3 من ضحاياه، بسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات معتمدة من الجهات المختصة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.