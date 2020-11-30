ضبط سائق بتهمة قتل مسجل لسرقة كمية من الهيروين ومتعلقاته في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط سائق قتل مسجل خطر لسرقة كمية من مخدر الهيروين وسلاح آلي بالمنوفية

تلقى مركز شرطة أشمون بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص – له معلومات جنائية -مُقيم بدائرة المركز داخل منزل تحت الإنشاء بدائرة المركز.

توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية إلى أن مرتكب الواقعة سائق -مقيم بذات القرية محل إقامة المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظراً لكونه من ذات القرية محل إقامة المجني عليه ومعاونته الأخير في الإتجار بالمواد المخدرة وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية ومواد مخدرة عقد العزم على التخلص منه بقتله بدافع سرقته.

وأضاف بقيامه بالتوجه للمنزل محل الواقعة "يتخذه المجني عليه مكاناً للاختباء به" فوجده نائماً فباغته بالضرب على رأسه "باستخدام ماسورة حديدية" فأودى بحياته واستولى على (مبلغ مالي -بندقية آلية وخزينتين وعدد من الطلقات النارية لذات العيار – كمية من مخدر الهيروين -3هواتف محمولة) وفر هارباً.

وتم بإرشاد المتهم، ضبط المسروقات، وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة والهواتف المحمولة بإلقائهم بمياه أحد المجاري المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.