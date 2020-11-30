ضبط عاطلين يصنعان الإستروكس داخل شقة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط عاطلين اتخذا من سكن أحدهما مصنعا لتصنيع مخدر الإستروكس وترويجها على عملائهما في مدينة السلام.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان السلام، أفادت قيام (عاطلين -مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة "إستروكس" بقصد الإتجار متخذان من المنطقة سكن أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الإستروكس المخدر -زجاجات تحوي سائل "يُستخدم في تصنيع الإستروكس" ميزان حساس -مبلغ مالي -سلاح ناري "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار".

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الناري بقصد الدفاع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.