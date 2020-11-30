عبر فيسبوك.. ضبط 3 أشخاص يروجون لبيع مصل الأنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت مباحث التموين، من ضبط 3 أشخاص يروجون لبيع كمية من مصل الأنفلونزا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقاهرة. معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام شخصان مندوب بيع أدوية، سائق بالترويج عن مصل الأنفلونزا الرباعي يقتصر توزيعه كحصص للصيدليات الكبرى والجهات الحكومية والإعلان عن بيع كميات منه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال استقلالهما سيارة (أجرة-ملك وقيادة الثاني) بدائرة قسم شرطة الأزبكية وبحوزتهما (عدد من عبوات مصل علاج الإنفلونزا "خاص بإحدى الهيئات-مبلغ مالي-2 هاتف محمول). بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة وهاتفي المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما. وأضافا أنهما تحصلا على الأمصال المضبوطة من مدير صيدلية تابعة لإحدى الشركات الحكومية وتم ضبطه بالتنسيق مع الجهات المعنية حال تواجده بالصيدلية محل عمله، وأقر باختلاسه عدد من عبوات مصل الأنفلونزا من الصيدلية محل عمله وتسليمهم للمتهمان المضبوطان بقصد التصرف فيهم بالبيع بالسوق السوداء واقتسام الأرباح فيما بينهم "مما يعد إخلالاً جسيماً بمقتضيات ومهام وظيفته والإضرار العمدي بالمال العام". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.

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