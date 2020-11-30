ضبط 65 ألف قرص مخدر بحوزة عنصر إجرامي قبل ترويجها بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن السويس، عنصر إجرامي بحوزته أكثر من 65 ألف قرص مخدر ومنشط قبل ترويجها. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس، أفادت قيام أحد الأشخاص -مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين؛ بالإتجار في الأقراص المخدرة وترويجها بدائرة قسم شرطة السويس، مستخدماً سيارة ملاكي. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه بالسيارة وبحوزته 37 ألف قرص لعقار "التامول المخدر"- 28600 قرص منشط مختلف الأنواع- مبلغ مالي- هاتف محمول. بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول والسيارة للترويج لنشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وترويجها.

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