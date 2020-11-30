ضبط عاطلين بحوزتهما إستروكس وسلاح ناري في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها. معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان السلام بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (عاطلان -مقيمان بدائرة القسم – لهما معلومات جنائية) بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تصنيع المواد المخدرة "إستروكس" بقصد الإتجار متخذان من المنطقة سكن أحدهما مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الإستروكس المخدر -زجاجات تحوي سائل "يُستخدم في تصنيع الإستروكس" ميزان حساس -مبلغ مالي -سلاح ناري" فرد خرطوش وطلقة لذات العيار")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسلاح الناري بقصد الدفاع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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