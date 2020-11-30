نقيب المحامين يشكل لجنة للفصل في "تظلمات الزوال" خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه شكَّل لجنة برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس؛ للفصل في كل التظلمات من قرارات الزوال وما يوازيها من قرارات يتضرر منها المحامون.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحامة، تقرر الآتي:

أولاً: تشكل لجنة برئاسة محب المكاوي وكيل المجلس؛ للفصل في كل التظلمات من قرارات الزوال وما يوازيها من قرارات يتضرر منها المحامون.

وعضوية:

1- حسين الجمال الأمين العام.

2- أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد.

3- عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد.

4- محمد الكسار عضو المجلس.

5- عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس.

6- صلاح سليمان عضو المجلس.

7- ماجد حنا عضو المجلس.

8- محمد نجيب عضو المجلس.

ثانياً: تختص اللجنة بالفصل في التظلمات كافة، ويشترط للقرار أن يصدر من اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة.

ثالثاً: تراعي اللجنة في حالة ما إذا رأت أن أدلة الاشتغال المقدمة غير كافية، أن تخطر المتظلم أو المتظلمة قبل الفصل في التظلم، لتقديم ما عساه يكون لديه من أدلة الاشتغال، وذلك قبل البت في التظلم.

رابعًا: أن تراعي اللجنة إنجاز هذه المهمة الحيوية في ما لا يجاوز شهرًا من الآن؛ لرفع الظلم عمن وقع عليه ظلم أو شاب القرار المتظلم منه عوار البطلان.

خامساً: على الأستاذ الأمين العام إخطار رئيس وأعضاء اللجنة بهذا القرار.

سادسًا: صدر بنقابة المحامين يوم الإثنين الموافق الثلاثين من نوفمبر 2020، ويعمل به تاريخ صدوره.

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