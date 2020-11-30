"الأعلى للإعلام" يوصي بحجب موقع ينتحل اسم "الأهرام".. ويلزم "القاهرة والناس" بالاعتذار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، شكوى مؤسسة "الأهرام" الصحفية ضد موقع "أهرام مباشر نيوز" ورئيس مجلس إدارته دكتور رأفت عبده، ونائبه المهندس يسري عبده؛ لاستخدام اسم وشعار مؤسسة الأهرام، ونشره أخبارًا قد تنسب إليها؛ بسبب ظهور الشعار الخاص بالمؤسسة عليها.

وتبين للجنة الشكاوى بالمجلس أن الموقع يستخدم نفس العلامة التجارية لمؤسسة الأهرام الصحفية بالمخالفة للقانون؛ ما يسبب أضرارًا لها، وبما يوحي بنسب هذه الأخبار إليها وأنها مصدر الأخبار.

وأوصى المجلس بحجب موقع "الأهرام مباشر نيوز"، ومن ثم قد وافق المجلس على توصية لجنة الشكاوى بحجب موقع "الأهرام مباشر نيوز" وإزالة صفحة الموقع على "فيسبوك".

وبحث المجلس شكوى شركة "النصر للكيماويات الدوائية" ضد الحساب الرسمي لقناة "صدى البلد" على "فيسبوك"؛ لنشره فيديو بعنوان: "نتائج سلبية خطيرة من تناول مسكن الباراسيتامول".

ورأت لجنة الشكاوى أن ما جاء فى الفيديو من صور للمنتج وعبارات لا تستند إلى أبحاث من جهات رسمية، وقد وافق المجلس على توصية اللجنة بإزالة المحتوى للضرر الذي يقع على منتج الشركة ولعدم استناد القناة إلى أبحاث من جهات رسمية.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشكاوي بخصوص حلقة برنامج "المصري أفندي" الذي يذاع على قناة "القاهرة والناس" من تقديم محمد علي خير، بتاريخ 16/10/2020، وتناوله لقصة فتاة اسمها "إيمى" ادَّعت أنها تعرضت إلى محاولة اختطاف، ونشرت ذلك على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وتساءل مقدم البرنامج عن مدى صحة الواقعة التي ذكرها، وهل هناك مَن يقف وراء انتشارها على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقامت اللجنة بالاطلاع على تقرير الرصد والتفريغ الخاص بفيديو نشرته هذه الفتاة واعترفت فيه بعدم صحة الواقعة وأنها اختلقت الأمر لخلق حالة من التعاطف معها بين أصدقائها.

ورأت اللجنة أن مقدم البرنامج قام بطرح الموضوع دون التأكد من صحته، واستند فقط إلى ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعى ولم يتحرى الدقة، وذلك بالمخالفة للائحة المعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، والتي تحذر الصحفي أو الإعلامي بأن لا يقيم تقارير على معلومات منقولة من مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وأن نشر القصة المُفبركة بهذا الشكل تسبب في الذُعر لدى المجتمع؛ خصوصًا السيدات، مما يستدعي مناقشة مقدم البرنامج في هذا الأمر.

وأقر المجلس توصية لجنة الشكاوى بإلزام قناة "القاهرة والناس" تقديم اعتذار إلى الجهات المعنية المتضررة، والتنبيه على القناة بعدم نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

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