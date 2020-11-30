بداية من الغد.. تفاصيل استئناف نشاط الغوص جزئيًا بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تبدأ وزارة البيئة، غدًا الثلاثاء، استئناف نشاط الغوص بجنوب سيناء عقب فترة التوقف السابقة. وينشر الخليج 365 ضوابط عودة النشاط من جديد والشروط الحاكمة له على النحو التالي: - يشمل القرار الرحلات البحرية بمواقع الأنشطة بالمحميات الطبيعية في المحافظة. - يتم استئناف النشاط في مواقع محددة وهي: "نورت لاجون – ثاوث لاجون – التمبل – الكهرباء – خريطة الجزيرة البيضاء"، وغير مسموح بالغوص في غير تلك الأماكن. - تصدر الوزارة لاحقا قائمة بالضوابط التنظيمية والبيئية بشأن هذا النشاط والمكملة لهذه التعليمات فضلا عن تطبيق المعايير والإجراءات والضوابط الفنية للغوص والسلامة والجودة المحددة بمعرفة جهات الاختصاص. - تعمم والضوابط المكملة لها على مراكز الغوص ويخاطب بها الجهات المعنية. - تسري الضوابط لمدة عام من تاريخ العمل بها ما لم يصدر تعليمات أخرى. يقع كل من يخالف هذه التعليمات والضوابط المكملة لها تحت طائلة مواد العقوبات بالقانون 102 لسنة 1983 في شأن المحميات والقرارات المكملة له ويتم إيقاف الكيان المخالف عن زيارة المحمية.

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