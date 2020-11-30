"الأعلى للإعلام" يخاطب "الوزراء" بشأن مد مهلة توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
جدد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأعضاء المجلس، تمنيه الشفاء العاجل للكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، بعد تعرضه لوعكة صحية وزار رئيس المجلس مكرم في مستشفى وادي النيل واطمأن على صحته وأبلغه تمنيات أعضاء المجلس له بالشفاء العاجل، جاء ذلك في بداية الاجتماع الدوري للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم.
كما أعلن المجلس عن مخاطبته لمجلس الوزراء من أجل الموافقة علي مد فترة تلقي طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي حددها القانون في مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتي صدرت فى 16/2/2020 وكانت فترة السماح الحالية قد انتهت يوم 24 نوفمبر الجاري .
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