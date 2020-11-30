شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يحضر طابور الصباح بمدرسة الفرنسيسكان.. ويشيد بإجراءات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاثنين، طابور الصباح بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان، بحضور الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والسير مارسيل فخري، مدير المدرسة، واللواء نعمان محمد، رئيس حي الشرق.

وشارك المحافظ الطالبات تأدية السلام الجمهوري، وتحيه العلم، واستمع إلى الإذاعة المدرسية التي قدمتها الطالبات، كما أجرى عدد من الطالبات خلال الطابور حوارًا مع محافظ بورسعيد.

وأكد المحافظ إن مدرسة الفرنسيسكان من المدارس التاريخية المتميزة بنطاق المحافظة، ولها تاريخ كبير في تخريج أجيال مؤهلين علميًا وتربويًا، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي والثقافي والتربوي الذي تقوم به المدرسة، في إطار دعم المؤسسات التعليمية التي تلعب دور في إنشاء أجيال قادرة على النهوض بالبلاد ونماذج مشرفة يفتخر بها في كل المجالات.

وأشاد «الغضبان» بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتي تقوم بها المدرسة تجاه المعلمين والطالبات حرصًا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبها، قدمت السير مارسيل فخري، مديرة المدرسة، الشكر للمحافظ على تلك الزيارة، وقدمت التهنئة له على اختياره أفضل محافظ في الوطن العربي، قائلة إن الجميع يثني على التطور الكبير الذي شهدته بورسعيد خلال السنوات الأخيرة، ووضع المحافظة على طريق التنمية، والارتقاء بالمشروعات الخدمية التي تهدف لتوفير سبل الراحة للمواطن.

يذكر أن مدرسة الراهبات الفرنسيسكان تعد من أقدم مدارس بورسعيد، وأقيمت مع نشأة المدينة عقب حفر قناة السويس ضمن عدد من مدارس الإرساليات وومدارس الجاليات الأجنبية.