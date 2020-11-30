شكرا لقرائتكم خبر عن «تربية الإسكندرية» تدشن سلسلة لقاءات توعوية لترسيخ «المواطنة والانتماء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد أنور فراج، عميد كلية التربية في جامعة الإسكندرية، إن الكلية دشنت سلسلة من اللقاءات التوعوية للطلاب بمختلف الفرق الدراسية لترسيخ مفهوم المواطنة ومبدأ الانتماء والولاء للدولة المصرية.

وأضاف «أنور» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أن اللقاءات التوعوية تأتي في إطار خطة الجامعة لتعميق الحس الوطني والانتماء لدى أبنائها الطلاب، وتعريف الطلاب بهذه المعانى ودور الجامعة في تنمية قيم المواطنة لديهم، مشيرًا إلى أن اللقاءات التوعوية بدأت أمس بعرض فيلم تسجيلى بعنوان «مصر الجديدة»، يتم من خلاله عرض المشاريع القومية للدولة المصرية في مجالات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والنقل والمواصلات، حتى يتعرف الطلاب على إنجازات الدولة المصرية، ومواجهة أهل الشر ومحاولاتهم للنيل من الوطن وتثبيط الهمم والتقليل المستمر مما يتم من مشروعات اقتصادية وإنجازات على الأرض.