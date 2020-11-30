شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تواصل مبادرة «مدرسة وشهيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل إدارة العلاقات العامة في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء تنفيذ مبادرة «مدرسة وشهيد»، والتي تنفذها الإدارة تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. وقال حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن المبادرة تواصلت في مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات بالعريش، لتعريف طلاب المدرسة بالشهيد وملابسات استشهاده، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى غرس روح الولاء والانتماء للوطن وغرس القيم الأخلاقية في نفوس طلاب مدارس شمال سيناء ومعرفة من هم شهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم وارواحهم في سبيل الوطن ومن اجل ان يعيش المواطن بسلام وأمان وطمأنينة. الوضع في مصر

اصابات 115,541

تعافي 102,596

وفيات 6,636

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