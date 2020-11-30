شكرا لقرائتكم خبر عن ٣ حملات لإزالة اشغالات و تعديات ولافتات بشوارع وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي وسط الاسكندرية ٣ حملات ميدانية، اليوم الاثنين، لضبط الشارع ومحاربة ظاهرة الاشغالات والتعديات واللافتات المخالفة؛ لمحاربة هذه الظواهر بشوارع الحي تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

توجهت الحملة الاولي إلى شوارع إسماعيل مهنا، صلاح الدين، مسجد العطارين، ابن شجاع، سوتير، المينا الشرقية، الغرفة التجارية، الخديوي، ومسجد جبر بعرفان.

وتوجهت الحملة الثانية إلى شوارع محطة الحضرة البحرية، الرصافة، الناصر محمد، عبدالمنعم سند، وأحمد قمحة، وتوجهت الحملة الثالثة إلى شوارع منشا، الاسكندراني، والمحكمة، والحدينى.

وأسفرت الحملات عن إزالة ورفع عدد كبير من حالات الإشغالات المتنوعة، والتحفظ عليها وإزالة ورفع عدد من اللافتات والبنرات المخالفة من شوارع الحي،وجاري متابعة الحملات للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع وفرض الانضباط ،وجاري العمل.

٣ حملات لإزالة اشغالات و تعديات ولافتات شوارع وسط الإسكندرية

٣ حملات لإزالة اشغالات و تعديات ولافتات شوارع وسط الإسكندرية

٣ حملات لإزالة اشغالات و تعديات ولافتات شوارع وسط الإسكندرية

٣ حملات لإزالة اشغالات و تعديات ولافتات شوارع وسط الإسكندرية

٣ حملات لإزالة اشغالات و تعديات ولافتات شوارع وسط الإسكندرية