شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 12 محلًا تجاريًا ووحدة إدارية ومهنية وصيدليتين للبيع بـ6 أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدليتين للبيع بمساحات تتراوح من (19م2: 40م2)، كما تم طرح 6 وحدات إدارية ومهنية بمساحة (63م2)، بمناطق («سوق الحى 209» – سوق الإسكان «فوق المتوسط» – التوسعات الشمالية – جنوب الأحياء شباب 63م2).

وأضاف «النجار» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم طرح المحال والوحدات بأنشطة مختلفة لتلبية الاحتياجات المختلفة للمدينة، لاسيما المناطق التي ستشهد توسعات مستقبلية، مؤكداً حرص الجهاز على توفير الخدمات المختلفة وسبل الراحلة لقاطني مدينة 6 أكتوبر الجديدة.