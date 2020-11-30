شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا، لاستعراض الاستراتيجية القومية للسكان بحضور عدد من الوزراء والجهات المعنية. وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الدولة عازمة على المُضي قدما بخُطى حثيثة؛ للتعامل مع كافة مُعطيات القضية السكانية، ولا سيما تداعياتها السلبية على معدلات التنمية، مشددا على أن الحكومة مستعدة للتعامل من خلال الخطة القومية لضبط النمو والزيادة السكانية المضطردة، كما أن لديها إرادة قوية، كما قلت آنفا، لتوفير التمويل المطلوب لتنفيذ هذه الخطة.

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