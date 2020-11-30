شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مشروعات صرف صحي بمركز مشتول السوق بالشرقية بتكلفة ٦٤٢ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه جار تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 642 مليون جنيه، بمركز ومدينة مشتول السوق.

وأضاف «قابيل» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن تلك المشروعات تشمل إنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 10 ألاف م3/اليوم، و3 محطات رفع صرف صحي بقريتي ابراش وكفر ابراش بتكلفة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية نبتيت بتكلفة 360 مليون جنيه، فضلا عن إنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقري التابعة لمحطة صرف صحي مشتول السوق بتكلفة 82 مليون جنيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات صرف صحي آمنة وسليمة، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين .

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات طبقا للجدول الزمني المحدد، لتساهم وبشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، أنه جار تنفيذ 94 مشروع بقطاع الصرف الصحي بنطاق المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و116 مليون جنيه، لإقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قري ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.