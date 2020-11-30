شكرا لقرائتكم خبر عن القومي للمرأة: لقاء المجلس مع نائبات الشيوخ يناقش تشريعات تهم المرأة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا يحي، عضو المجلس القومي للمرأة إن لقاء رئيس المجلس القومي للمرأة مع نائبات مجلس الشيوخ، يأتي في إطار أولوية القيادة السياسية والمجلس القومي للمرأة للعمل على تحقيق أكبر قدر من المكتسبات لصالح المرأة المصرية.

وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة في مداخلة مع برنامج صباح الورد، المذاع على قناة TeN، مع الإعلامية مها بهنسي، أن هناك دور هام للمرأة المصرية في الغرفة الثانية للبرلمان، وهناك قوانين خاصة بالأحوال الشخصية، وأيضا قانون العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وهناك العديد من الملفات والقضايا التي تهم المرأة وهي على قائمة أهم الأولويات بالنسبة للمجلس واللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة.