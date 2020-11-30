«الكساء الشتوي للمرأة المعيلة» حملة حزبية بالمنيا لمعاونة الأسر ذات الحالات الخاصة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أطلقت أمانة المرأة بوحدة وسط مدينة المنيا في حزب «مستقبل وطن»، مبادرة «الكساء الشتوي للمرأة المعيلة»، بهدف معاونة الأسر التي تمر بظروف اقتصادية خاصة على توفير كسوة الشتاء لجميع أفراد الأسرة، للتيسير على المرأة المعيلة وتخفيفا للأعباء عن كاهلها.
وقال مصدر بأمانة حزب «مستقبل وطن» بمحافظة المنيا، أن المبادرات المجتمعية من صلب العمل العام، لأن اقتصار العمل الحزبي على الجوانب السياسية والرسمية فقط هو تحديد وحصر للدور المنوط بالأحزاب والعاملين في العمل العام، المكلفين بالعمل على الارتقاء بحياة الجماهير، كما تساعد هذه المبادرات في تقييم وحصر الأسر التي تمر بظروف خاصة لاستهدافها في مبادرات وأعمال إنسانية أخرى.
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