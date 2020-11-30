شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة تحذر من عادات خاطئة تنتج طفلا غير سوي نفسيًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جينا البطريق، استشاري الأطفال والاحتياجات الخاصة بالمركز القومي للبحوث، إن أول 3 سنوات من عمر الطفل الأساس لإخراجه سوي نفسيًا.

ونصحت جينا البطريق، خلال استضافتها مع الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، بالاستماع الدائم إلى الطفل في هذه المرحلة ومعرفة طلباته عن طريق حواسه والتفاعل معه.

وحذرت، الأمهات من ترك أطفالهن دون الثلاث سنوات أمام أجهزة التلفزيون والموبايل، الأمر الذي قد يعوق الطفل مستقبلا ويجعله عرضة للتوحد.