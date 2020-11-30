شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يوضح حقيقة إجراء أبحاث الكترونية للطلاب هذا العام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم استكمال العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، سواء كان الطلاب يواصلون تعليمهم من المنزل أو من المدارس.

وتابع «شوقي» خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، أن «كلنا لازم نعمل كدة ويبقى ده هدفنا إننا نكمل السنة، وإن يبقى فيه تقييم، وإن ولادنا يكملوا دراستهم تحت أي ظرف ويبقى فيه استفادة».

وحول عدم الاتجاه لإجراء أبحاث الكترونية للطلاب هذا العام، كما حدث العام الماضي بسبب «كورونا» أوضح «شوقي»: لأن أسئ استخدامها، ولذلك لن يكون هناك أبحاث، رغم أن الهدف منها والفكرة رائعة، عملناها بمنطق إننا نستفيد، لكن إذا كان هذا سيخل بالأمر ونسئ استخدامها، فلن نقوم بها«.

وتابع وزير التعليم :فكرة التعلم والتقييم ورادة عند ناس كتير، لكنهم ليسوا من يروجون لهذا، أو من اتجهوا لشراء أبحاث وهكذا، ولن نكرر الكثير، من يريد أن يتعلم فيلتعلم وسيجد تعليما وتقييما، من لايريد فليجد طريقه وميشورش على الباقي«.