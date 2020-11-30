شكرا لقرائتكم خبر عن عمارات المساعيد تتزين بأعلام مصر والأهرامات بعد إحلالها وتجديدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم منطقة تعمير شمال سيناء بتزيين عمارات المساعيد بأعلام مصر وصور أهرامات مصر الثلاثة، وذلك بعد إحلالها وتجديدها على عدة مراحل بتكلفة تبلغ ٤٤٥ مليون و٧٠٠ ألف جنيه.

وأكد المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن المنطقة عقب تجديد المرحلة الجديدة من مشروع اعادة تأهيل عمارات المساعيد قامت برسم علم مصر بألوانه الثلاثة طوليًا يتوسطه النسر، وأسفل العلم تم رسم أهرامات مصر الثلاثة لتدل على حضارة وتاريخ مصر.

أضاف رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أن مشروع إعادة تأهيل وترميم عمارات المساعيد بدأ بترميم عدد ٥٤ عمارة سكنية على ٥ مراحل وذلك بإزالة الحوائط والواجهات القديمة المتهالكة والصرف الصحي القديم وتدعيم الأعضاء الخرسانية من اعمدة وكمرات واسقف على حسب حالتها الانشائية.

لفت إلى أن المرحلة الأولى جري فيها ترميم ١٠ عمارات سكنيه بتكلفة ٢ مليون جنيه، والثانية جري ترميم ١٠ عمارات بتكلفة ١٣ مليون جنيه، والثالثة تم ترميم ١٠ عمارات بتكلفة ١٩ مليون جنيه، والرابعة تم ترميم ١٢ عمارة بتكلفة ٣٩ مليون جنيه، والخامسة تم ترميم ١٢ عمارة بتكلفة ٣٢.٧ مليون جنيه.

أشار إلى أن المرحلة السادسة التي تم افتتاحها خلال احتفال المحافظة بذكري السادس من أكتوبر، تم خلالها إزالة عدد ٢٦ عمارة سكنية بتكلفة ١١٠ مليون جنيه، ويجري حاليا العمل في المرحلة السابعة، حيث تم إزالة عدد ١٩ عمارة تمهيدا لانشائها بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه.

قال أن المرحلة الثامنة والاخيرة من المشروع تقرر البدء فيها نهاية العام المالي الحالي، حيث سيتم إزالة واعادة انشاء ١٠ عمارات سكنيه بتكلفة تقديري ٨٠ مليون جنيه، وبذلك يكون تم رفع كفاءة عمارات حي المساعيد بالكامل.