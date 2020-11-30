شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة على الطرق والأرصاد تناشد السائقين تجنب السرعات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد منذ الصباح الباكر شبورة كثيفة على الطرق على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، خاصة على الطرق الرئيسية القريبة من المسطحات المائية والطرق الصحراوية.

وتتسبب الشبورة فى انخفاض الرؤية الأفقية ، فيما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية السائقين توخى الحذر والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة .

ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يسود طقس دافئ على شمال و جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية السلوم ومطروح .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.