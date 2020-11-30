شكرا لقرائتكم خبر عن حلاوة وسط البلد.. القاهرة الخديوية الساحرة تعود لزمن المعمار الرائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقطات مبهرة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنماذج من أشكال المحلات في منطقة القاهرة الخديوية بوسط البلد.. والتي بدت وكأنها تعود بنا لزمن الجمال والفن والمعمار الرائع قبل سنوات طويلة.

هناك حكاية تقف خلف هذه الصور، حيث بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى، توحيد واجهات المحال التجارية والمطاعم بمنطقة القاهرة الخديوية بوسط البلد، لتستعيد المنطقة التراثية رونقها الحضارى، على غرار ما تم تنفيذه بميدان التحرير.

وانتهت أجهزة المحافظة بالتعاون مع الشركات المالكة للعقارات التراثية بوسط البلد، وأصحاب المحال، وجهاز التنسيق الحضارى، تطوير عدد من العقارات بشارع طلعت حرب وغيرها مع توحيد واجهات المحال.

وتسعى محافظة القاهرة لتوحيد كافة واجهات المحال، وإزالة البروز واللافتات لكافة المحال على غرار ما تم فى ميدان التحرير لتتناسب التعديلات مع الطراز المعمارى بالقاهرة الخديوية، حيث يتم تعديل كافة الوجهات وإعادتها لما كانت عليها قديما لتظهر العمارات التراثية فى شكلها المبهر.



















