شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة ينظم غدا احتفالية بعنوان"يوم الوفاء والإنجاز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس،غدًا الثلاثاء، احتفالية تحت عنوان"يوم الوفاء والانجاز" لتكريم أسماء القضاة الأجلاء ممن وافتهم المنية، وانتقلوا الي رحمة الله تعالى خلال العام القضائي 2019-2020، كذلك تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام ذاته، وذلك تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة.

وقال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام والمتحدث الرسمي، إن مجلس الدولة ينظم الاحتفالية تحت عنوان" الوفاء والانجاز"، لتكريم ايضا قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الانجاز خلال العام القضائي 2019-2020، وتشجيعهم علي الاستمرار المتواصل في النجاح بالمنظومة القضائية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاحتفالية ستقام بحضور ورعاية المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الأعلي، كما ستشهد حضور رؤساء مجلس الدولة السابقون والنواب الأول لرئيس مجلس الدولة السابقون، والأمناء العامون السابقون للمجلس، وبالإضافة إلى عدد من قضاة مجلس الدولة من مختلف اقسامه وفروعه.

وشدد المستشار طه كرسوع، علي ضرورة إلتزام جميع الحضور بالإجراءات الوقائية والاحترازية وإرتداء الكمامات طوال مدة التواجد بمكان الاحتفال حرصًا من إدارة المجلس علي سلامة الجميع.

وجديرًا بالذكر، أن مجلس الدولة بصدد الاعداد لتكريم الموظفين الإداريين الأكثر تميزاً في عملهم بالمجلس من حيث الانضباط وخدمة المواطنين وسرعة إنجاز مصالحهم، والقدرة علي الخلق والابتكار.