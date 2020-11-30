شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى تصدر مؤشر البحث لشهر نوفمبر 2020.. 29 تجربة بمتحف علوم طنطا "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى، مؤشر البحث العلمى الشهرى الخاص بمؤشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقالت أكاديمية البحث العلمى فى بيان صادر عنها، إن هناك 29 تجربة تفاعلية فى متحف علوم طنطا - بمركز بحوث غرب الدلتا- التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والذي تم إنشاؤه من خلال تعاون مشترك بين الأكاديمية ومكتبة الإسكندرية، وافتتح فى 23 نوفمبر 2020، وتُغطى التجارب التفاعلية بالمتحف الفلك والفضاء والانسان والبيئة والطاقة الجديدة والمتجددة.

ويشرح كل جهاز تجربة من التجارب ومكون من أجزاء كهربائية وميكانيكية ومزود بالتطبيقات الإلكترونية والفيديوهات التفاعلية بأسلوب تكنولوجى مبتكر.

ويهدف المتحف إلى التعليم الإبداعى وتبسيط العلوم للطلاب في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي ويخدم منطقة وسط الدلتا.