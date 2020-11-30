شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المدة المقررة لسداد أول قسط من مصروفات العام الدراسى للمدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم الإثنين 30 نوفمبر الجارى، المهلة والمدة الزمنية التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لسداد أولياء الأمور القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية عن المبالغ الواجب سدادها عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020/2021.



وأكدت وزارة التربية والتعليم: أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



وقالت الوزارة إنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى ــ يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع إلتزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.



وأوضحت الوزارة التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي - القولي) تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.



وشددت الوزارة على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين بتنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ كافة إجراءات المسائلة القانونية تجاههم.

