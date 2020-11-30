شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تطوير المنظومة بسيوة وحلول جذرية لزيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك فى إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد عبد العاطى على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" فى جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبد العاطى، أن وزارة الموارد المائية والرى تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومى لتأهيل الترع نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

ووجه عبد العاطي بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بإعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أهمية هذا المشروع فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين ، مع التأكيد على أن تكون أولوية أعمال تأهيل الترع متزامنة مع تحويل الزمام الواقع عليها للري الحديث بما يسمح بترشيد استهلاك المياه بالطريقة المثلى.

وأعلن عبد العاطى عن صدور الموافقة على ضمانة وزارة المالية للبنك المركزي المصري للسماح للبنك الزراعي المصري بتمويل تحديث نظم وأساليب الري للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد 5% سنوياً.

ووجه عبد العاطى بضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور المصارف وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أي أزمات أو إزدحامات فى المجاري المائية، موضحاً أنه تم خلال الفترة الماضية تأهيل وتعلية جسور مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لضمان جاهزية المصرف لاستقبال أى كميات من المياه بدون حدوث أى ازدحامات أو مشاكل.

واستعرض عبد العاطى موقف مشروع مصرف بحر البقر بشرق الدلتا والجاري تنفيذه حالياً بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1,7 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية ، كما استعرض موقف الدراسة التى تقوم وزارة الموارد المائية والرى بإعدادها حالياً للاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً فى مصرف بحر البقر لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

كما عرض عبد العاطى الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة، والذى يهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى.

كما أشار عبد العاطى لقرب الانتهاء من إعداد المنظومة الالكترونية لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة وذلك فى اطار مجهودات الوزارة للتحول الرقمى.