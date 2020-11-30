شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يؤكد: التحول الرقمى للعاصمة يحسن الخدمات ويواجه الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي اجتماعاً تنسيقيا، ناقشا خلاله التطوير المؤسسي للمحافظة في إطار استراتيجية مصر الرقمية، وجهود وزارة الاتصالات لتهيئة المحافظة والمديريات التابعة لأعمال التحول الرقمي، وضمان استيعاب المنظومة الرقمية، وآليات ضمان استدامة تلك الأعمال، وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية "مصر الرقمية".

وأكد محافظ القاهرة، على أن هذا اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ عملية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي لديوان عام المحافظة والمديريات التابعة، مشدداً على أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية للمواطنين، بالسرعة والجودة ومستوى الكفاءة المناسبة، مع التصدي لكل أوجه الانحرافات أو الفساد في منظومة العمل الحكومى بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استعرضت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي خطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بديوان عام المحافظة والمديريات التابعة لاسيما الخدمية منها، مؤكدة على حرص القيادة السياسية على تطوير الجهاز الإداري للدولة باستخدام تقنيات التحول الرقمي ومفاهيمه بما يساهم في تحسين الأداء الحكومي، ويعظم من رضاء المواطنين.

وكشفت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي عن تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية في مجال أساسيات التحول الرقمي للعاملين بالديوان العام للمحافظة في إطار مبادرات الثقافة الرقمية التي أطلقتها وزارة الاتصالات.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي على وجود تعاون فعال بين الوزارة والمحافظة لتطوير منظومة عمل المحافظة من خلال تعزيز الثقافة الرقمية ودعم الشمول الرقمي لمواطني المحافظة بما يساهم في الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، معلنة إطلاق مبادرة شباب مصر الرقمية لتأهيل حديثي التخرج للوظائف الرقمية الجديدة.