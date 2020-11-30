لحاجزي الإعلان الـ13.. اليوم آخر موعد للتظلم على نتيجة فرز الأوراق (التقديم أونلاين)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال طلبات التظلمات لعملاء الإعلان الثالث عشر غير المنطبق عليهم الشروط، طبقًا لنتائج الفرز في ستة عشر مدينة يوجد بها أولوية، اليوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020.

طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى كان في مايو الماضي، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وقبل تقديم التظلم يمكن معرفة نتيجة الفرز من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

أما تقديم طلب تظلم، حيث يُسمح للسادة العملاء باستيفاء أو استكمال المستندات أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز (في حالة عدم التوقيع عليهما عند التقديم)، على أن يتم تقديم طلب التظلم عن طريق الرابط الإلكتروني: اضغط هنا

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي، أنه لن يتم قبول تظلمات المتقدمين غير المنطبق عليهم الشروط بسبب تجاوز السن وتجاوز أي من الحدين الأقصى أو الأدنى للدخل وقت التقديم، وذلك وفقاً لشروط الإعلان المُعلن عنها مسبقاً.

وبلغ سعر الشقة الـ90 مترا 184 ألف جنيه، بمحافظتى (البحر الأحمر – مطروح)، و197 ألف جنيه، بباقي المحافظات.