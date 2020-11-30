شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد والفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُقام بطولة العالم للأندية 2020 رسميًا فى قطر، بحسب اعلان الاتحاد الدولى لكرة القدم ( فيفا ) Fifa ، وذلك خلال الفترة من أول فبراير وحتى 11 فبراير، ويخوض النادى الأهلى مباريات البطولة بعد فوزه ببطولة دورى أبطال افريقيا بعد فوزه على نادى الزمالك فى مباراة الأهلى والزمالك المعروفة بمباراة القرن.

تجرى البطولة بين 7 فرق وكل فرقة محدد سبب صعودها إلى دورى كأس العالم للأندية، ويتم تحديد الفرق كما يلى: بطل دورى الدولة المضيفة، وبطل دورى أبطال أوروبا 2019- 2020، وبطل دورى أبطال الكونكاكاف 2020، و وبطل دورى أبطال أوقيانوسيا 2020، وبطل كوبا ليبرتادوريس 2020، الفائز في دوري أبطال آسيا 2020، بطل دوري أبطال أفريقيا 2019-2020.

وتم حسم 4 فرق حتى الأن من إجمالى 7 فرق، ولكن لم يتم إعلان القرعة حتى الآن، وهى فريق الدحيل القطرى باعتباه ممثلاً للدولة المضيفة (قطر)، وفريق بايرن ميونخ باعتباره بطل دورى أبطال أوروبا 2019- 2020، وفريق أولاند سيتى باعتباره بطل دوري أبطال أوقيانوسيا 2020، وفريق النادى الأهلى باعتباه بطل دورى أبطال افريقيا 2019-2020.

وتبدأ مباراة الافتتاح رسميًا أول فبراير بين فريقي الدحيل وأوكلاند سيتى، وتظل 3 فرق لم تتحدد بعد وهى بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2020، و بطل في كوبا ليبرتادوريس 2020، الفائز في دوري أبطال آسيا 2020.