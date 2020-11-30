شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: قناة ومنصة تشبه «نتفليكس» للثانوية العامة.. ويؤكد مواعيد الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم ستقوم بإطلاق منصة «إيديوفليكس»، التي تشابه شبكة «نتفليكس» يوم الثلاثاء أول ديسمبر، وستتضمن فيديوهات مراجعة وشرح لطلاب الثانوية العامة وتدريب على كيفية التعامل مع نظام الأسئلة الجديدة، كما سيتم إطلاق قناة متخصصة لطلاب الثانوية العامة خلال أيام.

وأشار وزير التربية والتعليم أن الوزارة حرصت على أن تكون قناة مدرستنا التعليمية موجهة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائى والمرحلة الإعدادية، نظرًا لعدم وجود مصادر أخرى لهم للتعلم، مؤكدًا أن شرح المناهج فى قناة مدرستنا يسير شكل جيد.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن الامتحانات في مواعيدها كما هو مُعلن من قبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل وأن طلاب الثانوية العامة سيؤدون الامتحان الكترونيًا داخل اللجان، ولو حالت ظروف فيروس كورونا بين أداء الامتحان في التوقيت المحدد سيتم بحث طريقة أخرى لاستكمال المحتوى التعليمى وأيضًا تقييم الطلاب بشكل عادل.

وقال الوزير إن البعض يتحدث عن تأجيل الامتحانات لانهم يتكسبون من وراء تلك الأخبار المغلوطة، واثارة المواطنين بتلك الأخبار.

ودعا وزير التربية والتعليم أولياء الأمور الذين لديهم اثبات عن اخفاء بعض المدارس الخاصة لحالات كورونا أن يتقدموا بشكاوى للوزارة من خلال بوابة الحكومة الالكترونية وسيتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم ومديرية الصحة للتحقق من صحة الشكوى.