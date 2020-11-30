شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إنتاج وبيع التركيبات الدوائية المجهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيدون الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة إنتاج وبيع التركيبات الدوائية المجهولة، أيد غالبية القراء تغليظ عقوبة إنتاج وبيع التركيبات الدوائية المجهولة. وأيد 94% من القراء تغليظ عقوبة إنتاج وبيع التركيبات الدوائية المجهولة، بينما عارض 4% من القراء تغليظ عقوبة إنتاج وبيع التركيبات الدوائية المجهولة.

كانت هذه تفاصيل خبر 96% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة إنتاج وبيع التركيبات الدوائية المجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.