شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب الحنجرة الذهبية.. 32 عاما على رحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الاثنين 30 نوفمبر الذكرى الـ 32 لرحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أحد أهم وأشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامي، وأول نقيب لقراء مصر سنة 1984، والذى لقب بأكثر من لقب من بينها صاحب الحنجرة الذهبية والصوت الملائكى، وصوت مكة.

”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية رحلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد مع القرآن الكريم:

1. ولد عبد الباسط محمد عبد الصمد سليم فى الأول من يناير عام 1927، بمدينة أرمنت محافظة قنا

2. التحق الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بٌكتاب القرية مع أخوته عام 1943

3. أتم الطفل عبد الباسط عبد الصمد حفظ القرآن الكريم قبل بلوغ سن العاشرة

4. التحق بالمعهد الدينى بأرمنت فتعلم القراءات وعلوم القرآن ونال اهتمام شيخه العالم الأزهرى محمد سليم حمادة

5. كان شيخه فى المعهد يصطحبه معه ليقرأ فى السهرات والحفلات حتى أصبح مشهورًا فى نجوع وقرى محافظات الوجه القبلى

6. لم يكن عمره قد تجاوز الخامسة عشرة بعد، حتى أصبح يدعى إلى إحياء الحفلات والسهرات القرآنية بمفرده دون شيخه

7. تقاضى 3 جنيهات فى أول حفل قرأ فيه وكان عمره 14 عاما

8. تأثر الشيخ عبد الباسط بالشيخ محمد رفعت، وقال عنه: "كنت أمشى مسافات طويلة جدا قد تصل إلى 5 كيلومترات لأستمع إلى القرآن بصوت الشيخ رفعت من خلال جهاز الراديو الوحيد الموجود عند أحد أثرياء البلدة"

9. فى عام 1952 اعتمدت الإذاعة المصرية الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قارئًا للقرآن الكريم

10. كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أحد الساعين لتأسيس نقابة القراء واختير أول نقيبا لها عام 1984

11. حصل على عدة تكريمات دولية .. حيث كرمته سوريا عام 1956 بمنحه وسام الاستحقاق ووسام الأرز من لبنان والوسام الذهبى من ماليزيا ووسام من السنغال وآخر من المغرب

12. توفى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى مثل هذا اليوم 30 نوفمبر عام 1988 عن عمر يناهز 61 عامًا.