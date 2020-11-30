شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تغلق اليوم باب نقل القيد للطلاب المستجدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق جامعة الأزهر اليوم الاثنين باب نقل القيد للطلاب والطالبات المستجدين مصريين - وافدين الحاصلين على الثانوية الأزهرية عام 2020، من شعبة إلى شعبة داخل الكلية فقط وبشرط استيفاء الحد الأدنى الذى قبلته الشعبة المراد نقل القيد إليها، وذلك بعد فتحه خلال الفترة ما بين الأربعاء الموافق 25 / 11 / 2020، حتى الاثنين الموافق 30 / 11 / 2020 مع مراعاة قواعد وشروط التوزيع الجغرافي وشرط المواد المؤهلة.

وكان قد التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد حسني، رئيس الجامعة السابق، اليوم الأحد؛ فريقَ الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، بمقر كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف.

أوضح الضويني أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ قامت بخطوات جادَّة نحو تطوير التَّعليم الأزهري، وتطوير المناهج الدِّراسيَّة بما يتواكب مع متطلَّبات العصر، كما وُضِعَتْ إجراءات وضوابط مُحْكَمَة لإنشاء المعاهد الأزهريَّةِ، وتحديث البِنْيَة التحتية للمعاهد القائمة حاليًا؛ طبقًا لمواصفاتِ الجودة والاعتمادِ الَّتي تُهيِّئُ للطَّالبِ مُناخًا تعليميًّا متميِّزًا، وترتقي بالتَّعليم الأزهريِّ على المستويات كافة ضمنَ خُطَّة الأزهر لإحلال المعاهد الأزهريَّة وتجديدها.

جدير بالذكر أن كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف تَقَدَّمَت إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من أجل الحصول على الاعتماد الأكاديمي، وقد حضر اليوم الفريق المنوط به مراجعة معايير الجودة، وقد سُبِقَ هذا اللقاء بلقاءين سابقين، تم خلالهما اللقاء المباشر مع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والكادر الإداري.