السكة الحديد تطلق مبادرة للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت هيئة السكة الحديد مبادرة للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة، حيث قالت فى مبادرتها: "من السلوكيات الخاطئة والظواهر المرفوضة ظاهرة إلقاء قطارات السكة الحديد بالحجارة.. أمر قديم يضاهى العادات ويتوارثه الأجيال والنتيجة إصابات وحالات وفاة وتلفيات في أصول مملوكة للدولة وتعطيل لحركة مسير القطارات يستتبعها بالضرورة تعطيل لمصالح الراكب". وأضافت هيئة السكة الحديد: "مناشدات وحملات ومبادرات وفي نهاية الأمر تكرار بلا جديد.. لم تأل الهيئة جهدًا في سبيل تطوير وإصلاح ترعاه الدولة المصرية بكامل طاقتها وتنتظر دائمًا دعم مواطنيها.. لم ينضب وعي المصريين يومًا والأمل في ذلك وليس غيره"، لافتة إلى أن تسعى إلى أن مبادرتها تجوب محافظات مصر كما يجوب القطار ربوع القطر المصري لخدمة أهله، متوقعة تفاعلٍ يتناسب وقيمة الحملة وهدفها.

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