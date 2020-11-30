شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية المنيا تنهى تجهيزات معرض السلع والمواد الغذائية بسعر المصنع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مطرانية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، في وضع اللمسات الأخيرة لتجهيزات معرض السلع والمواد الغذائية، الذى سيقام بدار المطرانية وينتهى الأربعاء الذى يليه.

وقالت المطرانية، في بيان لها، إن جميع الأسعار للسلع والمواد الغذائية سوف تكون بسعر المصنع وتخفيضات بنسبة 50٪؜ على المنتجات كافة.

وتنظم مطرانية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار العام، العديد من المعارض السنوية لمراعاة الأبعاد الاجتماعية لشعب الكنيسة، منها العام الماضى، حيث دشنت المعرض السنوي لمستلزمات المدارس، وذلك برعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة الأرثوكسية بالمنيا، بمقر المطرانية، وينظم المعرض سنويًا أسرة مريم المجدلية للدياكويانيات، وذلك في إطار حرص الكنيسة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية لرعاياها فى المناسبات المختلفة.