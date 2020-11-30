شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة إجراءات من وزارة الزراعة للتعامل مع الأمطار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددًا من الإجراءات الاحترازية والتنفيذية والتى اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من خلال مدريرى الزراعة بالمحافظات استعدادًا للتعامل مع هطول الأمطار وتفادى الأضرار التى تؤثر على المحاصيل الزراعية، خاصة الزراعات الشتوية.

- تشكيل غرف عمليات مركزية لإدارة الأزمات لتلقى البلاغات.

- تجهيز معدات جهاز تحسين الأراضى "لودرات، حفارات، جرارات".

- قوافل إرشادية لعدم تضرر المحاصيل وعمليات مكافحة ضد الأمراض التى تسببها الأمطار.

- التنسيق مع وزارة الرى لتطهير المصارف وعمل حواجز لمياه السيول وفتحات لصرف المياه.

- فتح ممرات للمياه المتراكمة للترع والأماكن المنخفضة خارج القرى فى حالة سقوط أمطار غزيرة.

- المتابعة اليومية مع مديرى ووكلاء وإدارات الزراعة ومسئولى المحافظات.

- صيانة دورية لمعدات جهاز تحسن الأراضى لرفع كفاءتها وقدرتها على مواصلة العمل.

- صيانة محطات الصرف كإجراء احترازى فى حالة سقوط الأمطار.

فيما تواصل الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حالة التأهب والاستنفار والاستعدادات القصوى بمحافظات الجمهورية، من خلال حزمة إجراءات تنفيذية لمواجهة هطول الامطار والسيول بعد تحذيرات الأرصاد، وتفعيل غرف عمليات إدارة الازمات، وتلقى البلاغات عن طريق مديريات الزراعة، ونشر جميع معدات جهاز تحسين الأراضى، وحملات مرورية لتوعية المزارعين بمخاطر الأمطار على الزراعات الشتوية، وخاصة الخضروات، وفرق متخصصة لمكافحة أمراض النبات.

وأكد الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم إرسال منشور على جميع الإدارات التابع للجهاز بالمحافظات بالتأهب واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع هطول الامطار والسيول وتفادى الأضرار خاصة المحافظات الحدودية والإسكندرية والساحل الشمالى ووادى النطرون والنوبارية، ونشر جميع معدات الجهاز، والمتابعة الدورية من خلال غرف العمليات المركزية لإدارة الأزمات المشكلة للتعامل مع الازمات، ورفع وصيانة كافة المعدات المشاركة من قبل جهاز تحسين الأراضى فى حالة سقوط الأمطار والسيول.