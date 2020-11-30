لو عايز تحفر بئر مياه جوفية.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الحكومة على إقامة مشروعات تنموية فى المناطق الصحراوية بهدف الخروج من الوادى الضيق فى الدلتا، وتستلزم المشروعات فى هذه المناطق مصدر ماء جوفى لعدم وصول النيل أو الترع لهذه الأراضى، وفى التقرير التالى نوضح الأوراق المطلوبة لترخيص بئر جوفى. 1- تقديم طلب محدد فيه موقع الأرض ومساحتها لقطاع المياه الجوفية. 2- إثبات بعدم وجود مصدر رى سطحى دائم فى المكان المطلوب ترخيص البئر بِه. 3- كشف معتمد من الجمعية الزراعية يفيد ملكية الطالب للأراضى. 4- خريطة مساحية مقياس رسم 25000:1 مبيناً عليها موقع البئر المقترح والآبار المجاورة والقائمة سواء مرخصة أو غير مرخصة والمسافة بين البئر المطلوب وهذه الآبار فى جميع الاتجاهات. 5- خريطة مساحية مقياس رسم 2500:1 محدد عليها المساحة المطلوب ريها من البئر ومستوفاة الدمغات الهندسية بالإضافة إلى صورتين طبق الأصل منها. 6- تقديم دراسة كاملة لتصنيف التربة وطريقة الرى المتطورة المقترحة "رش - تنقيط" والدورة الزراعية المقترحة. 7- تعهد بالالتزام باستخدام طريقة الرى التى يتم اقرارها ومواصفات البئر والتصرف المحدد. 8- إقرار تراضى بين المنتفعين من البئر معتمد من الجمعية الزراعية في حالة وجود أكثر من منتفع. 9- تقديم إقرار بالالتزام بما جاء بالقرارات الوزارية رقم 14744 ورقم 14756 لسنة 1988. 10- سداد رسم نظر لخزينة الإدارة أو بحوالة بريدية وتأمين مؤقت.

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